Moto G Power 5G 2024 показали на рендерах

Известный своей осведомленностью инсайдер OnLeaks опубликовал качественные изображения смартфона Moto G Power 5G (2024), который еще не был представлен официально. По данным источника, аппарат оснастят 6,7-дюймовым дисплеем, прямоугольным блоком основной камерой с двумя модулями, боковым дактилоскопическим сенсором, интерфейсом USB-C, 3,5-мм разъемом для наушников и габаритами 167,3:76,4:8,5 мм.

Напомним, что представленный в апреле этого года оригинальный Moto G Power 5G оборудован 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2220:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, 6-нм платформой MediaTek Dimensity 930 с максимальной частотой до 2,2 ГГц, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной, а также 128 или 256 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 15-Вт проводной зарядки, стереодинамиками и предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой Moto MyUX.

ZTE Axon 50 Lite получил очень старый процессор …
Компания ZTE представила в Мексике смартфон Axon 50 Lite, который можно назвать сильно упрощенной версией…
Huawei Mate 60 засветился на фото …
Китайские источники опубликовали живые фото флагманского смартфона Huawei Mate 60, который еще не был пре…
Honor X50 GT получит изогнутый экран …
В сети появились подробности о смартфоне Honor X50 GT, выход которого ожидается в ближайшее время. Итак, …
Honor 100 Pro получит топовый экран …
Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смар…
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 выпустят по технологии в 3 нм…
По информации западных инсайдеров, компании Qualcomm и MediaTek могут отстать на целое поколение технолог…
Флагман Meizu 21 получит RGB-вспышку…
Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о смартфон…
Флагман Xiaomi 14 перегревается?…
Пользователи, успевшие протестировать флагманский смартфон Xiaomi 14 в магазинах, сообщают о серьезном на…
iPhone 15 Pro Max снимает в разрешении 24 Мп…
Авторитетный информатор Ice Universe поделился подробностями о фотовозможностях представленного недавно с…
Обзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамкамиОбзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамками
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023
Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor