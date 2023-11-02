Moto G Power 5G 2024 показали на рендерах

Известный своей осведомленностью инсайдер OnLeaks опубликовал качественные изображения смартфона Moto G Power 5G (2024), который еще не был представлен официально. По данным источника, аппарат оснастят 6,7-дюймовым дисплеем, прямоугольным блоком основной камерой с двумя модулями, боковым дактилоскопическим сенсором, интерфейсом USB-C, 3,5-мм разъемом для наушников и габаритами 167,3:76,4:8,5 мм.

Напомним, что представленный в апреле этого года оригинальный Moto G Power 5G оборудован 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2220:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, 6-нм платформой MediaTek Dimensity 930 с максимальной частотой до 2,2 ГГц, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной, а также 128 или 256 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 15-Вт проводной зарядки, стереодинамиками и предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой Moto MyUX.