Moto G Pro - первый смартфон Motorola получивший Android 11

Компания Motorola наконец-то выпустила первое обновление операционной системы до Android 11. И первым смартфоном компании стал Moto G Pro получившее обновление Android 11.

Последнее обновление системы для телефона поставляется с исправлением безопасности от января 2021 года и весит 1103,8 МБ. Обновление в настоящее время доступно в Великобритании, согласно официальной странице отслеживания обновлений компании и множеству пользователей на форумах. После обновления владельцы устройств, могут ожидать такие функции, как пузыри чата, одноразовые разрешения, элементы управления интеллектуальным устройством и средство записи экрана, и многие другие.