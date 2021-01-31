Moto G Pro - первый смартфон Motorola получивший Android 11

Компания Motorola наконец-то выпустила первое обновление операционной системы до Android 11. И первым смартфоном компании стал Moto G Pro получившее обновление Android 11.

Последнее обновление системы для телефона поставляется с исправлением безопасности от января 2021 года и весит 1103,8 МБ. Обновление в настоящее время доступно в Великобритании, согласно официальной странице отслеживания обновлений компании и множеству пользователей на форумах. После обновления владельцы устройств, могут ожидать такие функции, как пузыри чата, одноразовые разрешения, элементы управления интеллектуальным устройством и средство записи экрана, и многие другие.
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