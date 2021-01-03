Moto G Stylus 2021 получит огромный экран

Авторитетный информатор Стив Хеммерстоффер (@OnLeaks) поделился изображениями и подробностями о смартфоне Motorola Moto G Stylus 2021. Итак, аппарат получит 6,8-дюймовый экран, размеры 169,6:73,7:8,8 мм без учета выступа камеры, врезанную в экран одинарную фронтальную камеру на 16 Мп, квадратный блок основной камеры с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, сканер отпечатков пальцев в логотипе на задней панели, комплектным стилусом, который можно хранить в специальном отсеке и 3,5-мм разъем для наушников. Предполагается, что грядущая новинка станет конкурентом LG Stylus 7.

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