Moto G Stylus (2021) заметили на Amazon

Motorola, по-видимому, планирует обновление своих устройств в 2021 году, некоторые из которых гуляют на просторах интернета вот уже много месяцев в формате слитой информации. В этот раз производитель сделал ставку на то, что устройство нового формата даст пользователю то, чего ему не может дать обычный флагман. Как и все остальные представители своего клана, Moto G Stylus за 300 долларов в значительной степени предлагал бюджетную версию линейки Samsung Galaxy Note. Однако вместо сложного и дорогого стилуса Moto G Stylus дает владельцам простейший стилус-палку, которая действует как очень тонкий палец. Тот, который вам не нужно покупать отдельно, и его можно надежно уложить внутри корпуса телефона, когда он не используется.