Moto G на базе Snapdragon 800 появится в следующем году

Компания Motorola раскрыла некоторые интересные детали компании на следующий год. Одним из деталей заключается в том, что серия Moto G получит модель с процессором Snapdragon 800 в 2021 году.

Серия Moto G отметит свое 10-летие в следующем году, и один из способов, которым Motorola планирует это отметить, - это выпуск модели с процессором серии Snapdragon 800. Об этом сообщил Серджио Буниак, старший вице-президент Motorola. Поскольку серия Moto G известна как бюджетная серия, есть шанс, что грядущее устройство будет иметь доступную цену.

Помимо информации о телефоне Moto G серии Snapdragon 800, Motorola также сообщила, что ее телефоны получат настольный режим, который позволит пользователям подключать свой телефон к экрану и использовать его в качестве настольного компьютера. Также будет режим Media Launcher, который пользователи могут включить, когда захотят посмотреть контент на телевизоре. В этом интерфейсе перечислены потоковые приложения и игры на телефоне в интерфейсе, аналогичном интерфейсу Android TV.