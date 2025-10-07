Moto G06 Power с АКБ на 7000 мАч оценили в $85

Компания Motorola объявила о выпуске бюджетного смартфона Moto G06 Power, главной особенностью которого стала батарея ёмкостью 7000 мАч. Новинку также оснастили 6,88-дюймовым экраном с разрешением 1640:720 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 600 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 3, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G81-Ultra с максимальной частотой 2 ГГц, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 64 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1, слотом для карты памяти microSD, предустановленной ОС Android 15, тыльной камерой на 50 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, боковым дактилоскопом, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, 3,5-мм аудиогнездом, корпусом толщиной 8,82 мм и массой 220 граммов. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 85 долларов. .