Moto G06 Power с АКБ на 7000 мАч оценили в $85

Компания Motorola объявила о выпуске бюджетного смартфона Moto G06 Power, главной особенностью которого стала батарея ёмкостью 7000 мАч. Новинку также оснастили 6,88-дюймовым экраном с разрешением 1640:720 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 600 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 3, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G81-Ultra с максимальной частотой 2 ГГц, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 64 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1, слотом для карты памяти microSD, предустановленной ОС Android 15, тыльной камерой на 50 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, боковым дактилоскопом, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, 3,5-мм аудиогнездом, корпусом толщиной 8,82 мм и массой 220 граммов. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 85 долларов. .

Xiaomi 15T Pro оценили в 800 евро …
Компания Xiaomi выпустила на глобальный рынок флагманский смартфон Xiaomi 15T Pro, который основан на топ…
POCO M7 Plus 5G получит SoC Snapdragon 6s Gen 3…
Компания Xiaomi продолжает раскрывать подробности о смартфоне POCO M7 Plus 5G, официальный релиз которого…
Apple уже заказала производство складного iPhone…
По данным Nikkei Asia, Apple намерена увеличить поставки iPhone примерно на 10 процентов в 2026 году и де…
OnePlus Nord CE 5 и OnePlus Nord 5 станут доступны 14 юиля…
В основе серии OnePlus Nord CE лежит главная миссия: сделать фирменные возможности OnePlus доступными для…
Представлены беспроводные наушники Baseus BS1…
Компания Baseus пополнила ассортимент беспроводных наушников бюджетной моделью BS1, которая оценена на де…
Перейти с iPhone на Pixel 10 теперь гораздо проще…
На презентации Made by Google компания не только показала смартфоны серии Pixel 10, но и уделила особое в…
Samsung Galaxy Z Fold7 признан неремонтопригодным …
Специалисты iFixit опубликовали результаты разборки флагманского складного смартфона Samsung Galaxy Z Fol…
Представлен смартфон OPPO A6 с батареей на 7000 мАч…
Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью OPPO A6, которая основана на 6-нанометровой платфо…
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor