Moto G10 Play первые рендеры

Мото G9 Play было объявлено всего несколько месяцев назад, и теперь появились рендеры следующего поколения смартфона.

им оказался смартфон Moto G10 Play, принадлежащая компании Lenovo. Новинка получила новый дизайн передней части, оставляя заднюю часть практически без изменений. Также судя по фото, у смартфона есть отверстие в верхнем левом углу экрана, в отличие от Moto G9 Play, у которого есть вырез в виде капли воды. Экран представляет собой плоскую 6,5-дюймовую панель с умеренными рамками по периметру. Сзади по центру находится корпус камеры squircle, в котором расположены три камеры и светодиодная вспышка. Под установкой находится логотип Motorola.

Устройство было сертифицировано FCC, а в сертификате TUV Rheinland указано, что в нем установлена ​​батарея емкостью 4850 мАч. Ещё Moto G9 Play имеет сканер отпечатков пальцев на задней панели, компания решила переместить сканер под кнопкой включения и выключения смартфона.

Комментарии и отзывы Moto G10 Play
Обзоры:
Лучший iPhone. Apple iPhone 11 64GBЛучший iPhone. Apple iPhone 11 64GB
Обзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памятиОбзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памяти
Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерами
Новости:
Huawei Nova 8 SE с Dimensity 720 появился в Geekbench

Телефоны JSC-AN00/JSC-TN00 и HJC-AN00/HJC-TN00 Huawei были сертифицированы телекоммуникационным органом T...
OnePlus 8T ожидаемая цена до запуска 14 октября

В преддверии запуска смартфона OnePlus 8T, давайте взглянем на уже подтвержденные и другие ожидаемые хара...
Специальное издание OnePlus Nord выйдет 14 октября

OnePlus Nord поставляется в двух цветовых вариантах, теперь же компания OnePlus объявила, что 14 октября ...
Обзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памятиОбзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памяти
Обзор DeepCool AS500. Башенное охлаждение процессора с ARGBОбзор DeepCool AS500. Башенное охлаждение процессора с ARGB
Лучший HDD. Western Digital HUS726T4TALE6L4Лучший HDD. Western Digital HUS726T4TALE6L4
Обзор ADATA SC680 (ASC680-480GU32G2-CBL). Внешний SSD дискОбзор ADATA SC680 (ASC680-480GU32G2-CBL). Внешний SSD диск
Обзор умная кормушка Petoneer Nutri Feeder и поилка-фонтан Fresco UltraОбзор умная кормушка Petoneer Nutri Feeder и поилка-фонтан Fresco Ultra
Samsung Galaxy M31s с АКБ на 6000 мАч б...
Samsung Galaxy M31s с АКБ на 6000 мАч бНесколько дней назад компания Samsung представила новый смартфон-долгожитель Galaxy M31s, который оценен ...
Fitbit Sense получил функцию приложения ...
Fitbit Sense получил функцию приложения Самые дорогие умные часы компании Fitbit Sense, получили функцию приложения ЭКГ в США, Германии и Великоб...
Apple подала в суд на Канадскую компанию...
Apple подала в суд на Канадскую компаниюНа просторах интернета появилась весьма интересная информация о том, что компания Apple подала в суд на к...
Рыночная стоимость компания Apple достиг...
Рыночная стоимость компания Apple достигЕще в августе 2018 года Apple стала первой американской компанией, чья стоимость составила 1 триллион дол...
Facebook может блокировать и шлем Oculus...
Facebook может блокировать и шлем OculusНа просторах интернета появилась достаточно интересная информация о том, что если привязать шлем виртуаль...
Лучшие сушильные машины до 40 000. Candy...
Лучшие сушильные машины до 40 000. CandyСушильные машины, обеспечивающие быструю сушку белья, постепенно становятся незаменимыми помощниками для ...
Serious Sam 4 не стоит ждать в августе ...
Serious Sam 4 не стоит ждать в августе Релиз игры Serious Sam 4: Planet Badass перенесли с августа месяца на конец сентября. Об этой информации ...
Стоимость LG Wing вам не понравится...
Стоимость LG Wing вам не понравитсяКомпания LG когда-то давно очень хорошо ощущала себя на рынке смартфонов, продавала достаточно много устр...
Fortnite удален из магазина App Store...
Fortnite удален из магазина App StoreFortnite является одним из крупнейших игр жанра Battle Royale среди конкурентов на рынке. Игра бесплатная...
Biostar представила материнскую плату на...
Biostar представила материнскую плату наНовая материнская плата B450NH от BIOSTAR, основанная на чипсете AMD B450 разработана для компактных сбор...
PlayStation 5 все же выпустят в нужном к...
PlayStation 5 все же выпустят в нужном кБуквально несколько дней назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Sony якобы...
Microsoft Sparti готовится к релизу...
Microsoft Sparti готовится к релизуВ последнее время мы уже привыкли к тому, что электроника, особенно если это касается продукции топовых п...
Обзор умная кормушка Petoneer Nutri Feeder и поилка-фонтан Fresco UltraОбзор умная кормушка Petoneer Nutri Feeder и поилка-фонтан Fresco Ultra
Обзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144HzОбзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144Hz
Обзор Canyon Argama GS-3. Набор игровой периферииОбзор Canyon Argama GS-3. Набор игровой периферии
Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFCОбзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC
Обзор SVEN GC-W600. Проводной руль для PS3 и ПКОбзор SVEN GC-W600. Проводной руль для PS3 и ПК
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor