Moto G10 Play первые рендеры

Мото G9 Play было объявлено всего несколько месяцев назад, и теперь появились рендеры следующего поколения смартфона.

им оказался смартфон Moto G10 Play, принадлежащая компании Lenovo. Новинка получила новый дизайн передней части, оставляя заднюю часть практически без изменений. Также судя по фото, у смартфона есть отверстие в верхнем левом углу экрана, в отличие от Moto G9 Play, у которого есть вырез в виде капли воды. Экран представляет собой плоскую 6,5-дюймовую панель с умеренными рамками по периметру. Сзади по центру находится корпус камеры squircle, в котором расположены три камеры и светодиодная вспышка. Под установкой находится логотип Motorola.

Устройство было сертифицировано FCC, а в сертификате TUV Rheinland указано, что в нем установлена ​​батарея емкостью 4850 мАч. Ещё Moto G9 Play имеет сканер отпечатков пальцев на задней панели, компания решила переместить сканер под кнопкой включения и выключения смартфона.