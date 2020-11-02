Moto G10 Play первые рендеры

им оказался смартфон Moto G10 Play, принадлежащая компании Lenovo. Новинка получила новый дизайн передней части, оставляя заднюю часть практически без изменений. Также судя по фото, у смартфона есть отверстие в верхнем левом углу экрана, в отличие от Moto G9 Play, у которого есть вырез в виде капли воды. Экран представляет собой плоскую 6,5-дюймовую панель с умеренными рамками по периметру. Сзади по центру находится корпус камеры squircle, в котором расположены три камеры и светодиодная вспышка. Под установкой находится логотип Motorola.
Устройство было сертифицировано FCC, а в сертификате TUV Rheinland указано, что в нем установлена батарея емкостью 4850 мАч. Ещё Moto G9 Play имеет сканер отпечатков пальцев на задней панели, компания решила переместить сканер под кнопкой включения и выключения смартфона.