Moto G10 Power не является переименованным Moto G10

Motorola India представит смартфоны Moto G10 Power и Moto G30 9 марта. В сети ходили слухи, что Moto G10 Power является переименованием Moto G10, который был выпущен в Европе из-за их почти идентичного дизайна. Новый тизер от Motorola показал, что это два разных устройства.

Твиттер, опубликованный в аккаунте Motorola India, раскрыл некоторые ключевые характеристики Motorola G10 Power. В отличие от Moto G10, который имеет аккумулятор на 5000 мАч, Moto G10 Power имеет аккумулятор на 6000 мАч.

Также было обнаружено, что в телефоне будет 48-мегапиксельная система с четырьмя камерами, которая включает в себя сверхширокоугольную камеру, макро-камеру и датчик глубины. В приложении камеры будет функция Night Vision, которая является версией ночного режима Motorola для съемки при слабом освещении. Moto G10 Power также будет иметь ThinkShield для расширенной безопасности и запускать почти стандартную версию Android 11 из коробки.