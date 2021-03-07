Moto G10 Power не является переименованным Moto G10

Motorola India представит смартфоны Moto G10 Power и Moto G30 9 марта. В сети ходили слухи, что Moto G10 Power является переименованием Moto G10, который был выпущен в Европе из-за их почти идентичного дизайна. Новый тизер от Motorola показал, что это два разных устройства.

Твиттер, опубликованный в аккаунте Motorola India, раскрыл некоторые ключевые характеристики Motorola G10 Power. В отличие от Moto G10, который имеет аккумулятор на 5000 мАч, Moto G10 Power имеет аккумулятор на 6000 мАч.

Также было обнаружено, что в телефоне будет 48-мегапиксельная система с четырьмя камерами, которая включает в себя сверхширокоугольную камеру, макро-камеру и датчик глубины. В приложении камеры будет функция Night Vision, которая является версией ночного режима Motorola для съемки при слабом освещении. Moto G10 Power также будет иметь ThinkShield для расширенной безопасности и запускать почти стандартную версию Android 11 из коробки.
Комментарии и отзывы Moto G10 Power
Обзоры:
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GBЛучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GB
Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB
Обзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеемОбзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеем
Новости:
OPPO подтвердила 10-битные цвета у Find X3

Ожидается, что OPPO официально представит флагманскую серию Find X3 в Китае уже совсем скоро, 11 марта. П...
Российские Huawei P30 скоро получат EMUI 11

Компания Huawei объявила график обновление российских смартфонов до фирменной прошивки EMUI 11, которую у...
Samsung Galaxy A52 4G получит яркий дисплей

Авторитетный инсайдер Роландт Квандт поделился подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A52, который прид...
Лучшие вентилятора для корпуса. AeroCool Orbit RCЛучшие вентилятора для корпуса. AeroCool Orbit RC
Обзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшетОбзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшет
Обзор SVEN AP-U1001MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкойОбзор SVEN AP-U1001MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкой
Лучший подарок на 8 марта. Logitech Pebble M350Лучший подарок на 8 марта. Logitech Pebble M350
Обзор Sonos One SL. Мультирум-акустика для дома с поддержкой Яндекс.МузыкаОбзор Sonos One SL. Мультирум-акустика для дома с поддержкой Яндекс.Музыка
Xiaomi Mi 11 показали на детальных фото...
Xiaomi Mi 11 показали на детальных фотоВ сети появились детальные фотографии флагманского смартфона Xiaomi Mi 11, который был представлен около ...
Лучший корпус для игрового ПК. Zalman i3...
Лучший корпус для игрового ПК. Zalman i3При выборе компьютерного корпуса стоит обращать внимание на самые различные компоненты, параметры и харак...
Moto G10 Power не является переименованн...
Moto G10 Power не является переименованнMotorola India представит смартфоны Moto G10 Power и Moto G30 9 марта. В сети ходили слухи, что Moto G10 ...
Смартфон Sony Xperia 1 II обновили до An...
Смартфон Sony Xperia 1 II обновили до AnКомпания Sony выпустила обновление до Android 11 для флагманского смартфона Sony Xperia 1 II. Пока апдейт...
Просочившиеся изображения складного смар...
Просочившиеся изображения складного смарЗа последние года в индустрии высоких технологий наблюдается постепенное распространение складных телефон...
Xiaomi Mi 11 разошелся тиражом в миллион...
Xiaomi Mi 11 разошелся тиражом в миллионПредставленный в самом конце прошлого флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 сразу же стал бестселлером – уже ...
Samsung Galaxy Tab S7 Series Mystic Navy...
Samsung Galaxy Tab S7 Series Mystic NavyКомпания Samsung добавила четвертую расцветку под названием Mystic Navy для двух планшетов Galaxy Tab S7 ...
Камера Panasonic GH6 будет записывать 8K...
Камера Panasonic GH6 будет записывать 8KСетевые источники поделились подробностями о беззеркальной камере системы M4/3 – Panasonic GH6, выход кот...
Amazfit GTS 2 mini получил поддержку Ama...
Amazfit GTS 2 mini получил поддержку AmaAmazfit запустила GTS 2 mini в Индии еще в декабре 2020 года. На момент запуска у него не было встроенных...
Обзор Slimtec Dual S2L. Двухканальный ви...
Обзор Slimtec Dual S2L. Двухканальный виГодом ранее мы проводили детальное тестирование видеорегистратора Slimtec Dual S2 с поддержкой двухканаль...
Обзор Camshel Stream. Видеорегистратор д...
Обзор Camshel Stream. Видеорегистратор дРаспространение таких агрегаторов, как «Яндекс.Такси», «УБЕР», «Сити-мобил» и многих других, не только за...
Обновлённый Huawei MatePad оценен в 27 т...
Обновлённый Huawei MatePad оценен в 27 тКомпания Huawei объявила о скором выходе в России обновленного планшета MatePad, который был представлен ...
Обзор ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA. Тесты с заменой охлаждения GIGABYTE RTX 2080 Ti (GV-N208TAORUS X-11GC)Обзор ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA. Тесты с заменой охлаждения GIGABYTE RTX 2080 Ti (GV-N208TAORUS X-11GC)
Лучшие вентилятора для корпуса. AeroCool Orbit RCЛучшие вентилятора для корпуса. AeroCool Orbit RC
Обзор INTEGO TITANIUM S. Сигнатурный радар-детекторОбзор INTEGO TITANIUM S. Сигнатурный радар-детектор
Обзор Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer. Корпус для геймеров от геймеровОбзор Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer. Корпус для геймеров от геймеров
Обзор JBL Bar 9.1. Практичный саундбар на 820 Вт с Dolby AtmosОбзор JBL Bar 9.1. Практичный саундбар на 820 Вт с Dolby Atmos
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor