Moto G10 чего ожидать

В декабре 2020 засветился смартфон Moto G10 под кодовым названием Capri. Смартфон будет оснащен 6,5-дюймовой дисплеем с разрешением экрана 720х1600 пикселей с 60 герц. На дисплее также есть выемка для 8-мегапиксельной селфи-камеры.

Что касается основной камеры, то смартфон будет поставляться с четырьмя камерами 48MP (широкий) + 8MP (сверхширокий) + 2MP (макро) + 2MP (глубина). За производительность будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 460 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ / 128 ГБ внутренней памяти.

Другие функции будут включать в себя специальную клавишу Google Assistant, слот для карт microSD, две SIM-карты, NFC, порт USB Type-C, разъем для наушников 3,5 мм, Android 11 и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Moto G10 будет доступен в двух цветах: Iridescent Pearl и Aurora Grey по цене 149,99 евро.

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