Moto G10 попал на первые фото

Компания Motorola какое-то время назад достаточно активно выпускала свои смартфоны и даже успешно это делала, радуя потенциальных покупателей качественными устройствами с инновационным дизайном, но теперь пришло время посмотреть реальности в лицо — производитель достаточно сильно отстал от конкурентов, которые продают в десятки раз больше смартфонов, чем именитый бренд. Теперь производитель планирует вернуться на рынок и даже подготовил смартфон Moto G10, который должен порадовать потенциального покупателя необычным дизайном и приличной производительностью гаджета. Другое дело, что мы пока что не знаем ни стоимости, ни точных характеристик смартфона, ничего. Остается лишь надеяться, что производитель знает, что делает.