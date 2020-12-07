Moto G10 попал на первые фото

Компания Motorola какое-то время назад достаточно активно выпускала свои смартфоны и даже успешно это делала, радуя потенциальных покупателей качественными устройствами с инновационным дизайном, но теперь пришло время посмотреть реальности в лицо — производитель достаточно сильно отстал от конкурентов, которые продают в десятки раз больше смартфонов, чем именитый бренд. Теперь производитель планирует вернуться на рынок и даже подготовил смартфон Moto G10, который должен порадовать потенциального покупателя необычным дизайном и приличной производительностью гаджета. Другое дело, что мы пока что не знаем ни стоимости, ни точных характеристик смартфона, ничего. Остается лишь надеяться, что производитель знает, что делает.

Комментарии и отзывы Moto G10
Обзоры:
Обзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памятиОбзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памяти
Лучший смартфон для путешествий. vivo X50 Pro 8/256GBЛучший смартфон для путешествий. vivo X50 Pro 8/256GB
Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?
Новости:
Прозрачный Lenovo Legion Pro с 16/512 ГБ памяти появился в продаже

Компания Lenovo выпустила в китайскую продажу игровой смартфон Lenovo Legion Pro Extreme Transparent Edit...
Redmi Note 8 все же получит Android 11

Вышедшие в прошлом году под управлением Android 9 смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro недавно обнов...
Xiaomi Mi 11 Pro получит дисплей с разрешением QHD+

Недавно в сети появилась информация о том, что грядущий флагман Xiaomi Mi 11 Pro получит экран с разрешен...
Обзор Roadgid Detect. Лучший радар-детектор без ложных срабатыванийОбзор Roadgid Detect. Лучший радар-детектор без ложных срабатываний
Обзор Perenio Elegance. Роутер IoT. Преимущества и недостатки умного дома от PerenioОбзор Perenio Elegance. Роутер IoT. Преимущества и недостатки умного дома от Perenio
Обзор SVEN E-150M. Внутриканальные стереонаушники с микрофоном Обзор SVEN E-150M. Внутриканальные стереонаушники с микрофоном
Обзор HORI Gaming Headset Pro. Наушники с переходником для Sony DualShock 4 v2Обзор HORI Gaming Headset Pro. Наушники с переходником для Sony DualShock 4 v2
Лучшие вытяжки для кухни. LEX Simple 2M 600 WhiteЛучшие вытяжки для кухни. LEX Simple 2M 600 White
Crytek обнародовал системные требования ...
Crytek обнародовал системные требования Скоро состоится официальный запуск игры Crysis Remastered от Crytek. Разработчик опубликовал системные тр...
Видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 KINGPIN...
Видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 KINGPINПрофессиональные оверклокеры во всю тестируют видеокарты RTX 30 серии. Компания EVGA имеет в своем ассорт...
Infinix представил смартфон Smart 4...
Infinix представил смартфон Smart 4Китайский бренд Infinix представила смартфон с именем Smart 4. ...
Huawei раскрывает технические характерис...
Huawei раскрывает технические характерисHuawei P Smart 2021 - новейший смартфон от китайского производителя, оснащенный набором из четырех камер:...
Представлен компактный ПК-корпус SilverS...
Представлен компактный ПК-корпус SilverSКомпания SilverStone пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Fara V1 M, которая подойдет для ...
Gigabyte GeForce RTX 3080 Vision OC пока...
Gigabyte GeForce RTX 3080 Vision OC покаВ сети появились изображения графического адаптера Gigabyte GeForce RTX 3080 Vision OC, который будет ори...
ZMI Purpods и Purpods Pro запущены с ANC...
ZMI Purpods и Purpods Pro запущены с ANCZMI представила первую серию действительно беспроводных наушников Purpods и Purpods Pro. Между ними ZMI P...
Стоимость LG Wing вам не понравится...
Стоимость LG Wing вам не понравитсяКомпания LG когда-то давно очень хорошо ощущала себя на рынке смартфонов, продавала достаточно много устр...
Philips выпустила серию мониторов E2 для...
Philips выпустила серию мониторов E2 дляКомпания Philips выпустила серию мониторов E2 для офиса и дома. Мониторы предлагают разрешение экрана от ...
HP Reverb G2 Omnicept Edition VR-гарниту...
HP Reverb G2 Omnicept Edition VR-гарнитуHP анонсировала VR-гарнитуру Reverb G2 Omnicept Edition с передовой технологией отслеживания движения гла...
Умная камера Huawei Smart Choice Camera ...
Умная камера Huawei Smart Choice Camera Компания Huawei провела презентацию, в ходе которой были представлены умные продукты, среди которых умная...
MSI представила игровую мышку GM20 Elite...
MSI представила игровую мышку GM20 EliteMSI представила игровую мышку GM20 Elite. Мышь использует оптический сенсор PixArt PAW 3309 с разрешением...
Обзор GIGABYTE A520 AORUS ELITE. Материнская плата для недорогих сборок и офисных системОбзор GIGABYTE A520 AORUS ELITE. Материнская плата для недорогих сборок и офисных систем
Обзор ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1). Карта памяти для GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)Обзор ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1). Карта памяти для GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)
Обзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очиститель-обеззараживательОбзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очиститель-обеззараживатель
Обзор Soundcore Life Dot 2. Лучшие TWS наушники до 5000 рублейОбзор Soundcore Life Dot 2. Лучшие TWS наушники до 5000 рублей
Обзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшетОбзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшет
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor