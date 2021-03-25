Moto G100 официально представили

В прошлом году Motorola пообещала своим поклонникам телефон Moto G с чипсетом серии Snapdragon 800, а сегодня компания представила Moto G100, смартфон на базе Snapdragon 870. Стоит отметить, что процессор — не единственная изюминка телефона. Например, Moto G100 оснащен 6,7-дюймовым экраном CinemaVision с частотой обновления 90 Гц и HDR10. В верхнем левом углу есть два отверстия для двух фронтальных камер. В зависимости от рынка, телефон имеет 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ памяти в сочетании с одним и тем же процессором Snapdragon 870. Также на тыльной стороне смартфона расположена система камер, в основе которой лежит камера на 64 мегапикселя. К сожалению, пока что точной даты релиза смартфона в России нет, как и стоимости в рублях.