Moto G100 с АКБ на 7000 мАч появился в продаже

Компания Motorola выпустила в китайскую продажу смартфон Moto G100, который был представлен пару недель назад. За новинку просят эквивалент 185 долларов. Напомним, что смартфон оснащается батареей ёмкостью 7000 мАч, 4-нм процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 710, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, ОС Android 15 «из коробки», 6,72-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 50-Мп основной и 32-Мп фронтальной камерами, поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт, модем с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, боковым сканером отпечатков пальцев, двумя динамиками, поддержкой технологии Wet Hand Touch 2.0, покрытием задней панели Air Nano Skin, защитой от влаги и пыли по стандарту IP64 и корпусом толщиной 8,6 мм.