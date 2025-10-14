Представлен смартфон Moto G100 с батареей на 7000 мАч

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G100, главной особенностью которой стал аккумулятором ёмкостью 7000 мАч. Новинка также получила 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 с максимальной частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 710, 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, предустановленную операционную систему Android 15, 6,72-дюймовый LCD-экран с разрешением 2400:1080 точек и кадровой частотой 120 Гц, тыльную камеру с 50-Мп главным модулем, селфи-камеру разрешением 32 Мп, поддержку 30-Вт быстрой проводной зарядки, модем 5G, боковой дактилоскоп, два динамика, поддержку технологии Wet Hand Touch 2.0, покрытие тыльной панели Air Nano Skin, защита от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64 и корпус толщиной 8,6 мм. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 185 долларов.