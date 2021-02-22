Moto G100 слили в сеть

В прошлом месяце Motorola анонсировала Motorola Edge S в Китае как первый в мире смартфон на базе мобильной платформы Snapdragon 870. Ходят слухи, что устройство выйдет на мировые рынки под названием Moto G100. Следовательно, он, вероятно, станет самым мощным телефоном серии G от бренда. Похоже, что появление устройства может быть не за горами, поскольку Moto G100 появился в базе данных Geekbench. Прежде чем смартфон Motorola Edge S был подтвержден, он назывался кодовым именем «Nio». Такое же кодовое имя упоминается в списке Geekbench 5 Motorola Moto G100. Процессор упоминается с базовой частотой 1,80 ГГц. Исходный код бенчмарка показал, что при этом под нагрузкой тактовая частота может достигать максимальной отметки в 3,19 ГГц и имеет графику Adreno G50.