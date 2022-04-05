Moto G22 будет запущен в Индии 8 апреля с более быстрой зарядкой

Moto G22 представленный в прошлом месяце, дебютирует в Индии 8 апреля. Об этом сообщил индийский интернет-магазин Flipkart, который создал промо-страницу на своем веб-сайте для Moto G22, раскрывая характеристики смартфона и варианты цвета для азиатской страны.

Moto G22 оснащен SoC Helio G37 и работает под управлением стандартной версии Android 12. Он имеет 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, а также специальный слот для карт памяти microSD для расширения памяти до 1 ТБ. Смартфон построен на базе 6,5-дюймового ЖК-дисплея HD+ с частотой обновления 90 Гц и имеет водоотталкивающий формат. Он оснащен 16-мегапиксельной камерой для селфи и четырехъядерной камерой на задней панели, состоящей из 50-мегапиксельной основной, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной, 2-мегапиксельной макросъемки и 2-мегапиксельной камеры глубины.

Moto G22 оснащен боковым сканером отпечатков пальцев для биометрической аутентификации, а питается смартфон от аккумулятора емкостью 5000 мАч, которая в Индии будет поддерживать зарядку 20 Вт вместо 15 Вт.

Moto G22 был анонсирован в трех цветах: жемчужно-белом, космическом черном и синий айсберг.

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