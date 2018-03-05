Moto G6 Play слили в сеть

2018-03-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - Moto G6 Play; [99]
В последнее время большие компании перестали следить за своими секретными разработками, либо специально сливают их в сеть, дабы получить от пользователей комментарии. Например, вот слили в интернет смартфон под названием Moto G6 Play, который смотрится дико круто, интересно, но вот на момент анонса он не вызовет такого увлечения у пользователей. Его уже показали со всех ракурсов, плюс качество фото не очень высокое, а покупатель потенциальный уже посмотрел, подумал и принял решение, что новинка не очень крутая. Потом еще окажется, что Moto G6 Play стоит как новый яблочный флагман, характеристики будут копией китайских флагманов. Вот вам краткая история того, как производитель покажет свою новинку в ближайшее время. Сможет ли он побить рекорды по продажам? Совершенно нет, это даже не обсуждается.


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