Moto G60s оценен в 17 тысяч рублей

Напомним, что смартфон оснащается 6,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, восьмиядерным процессором MediaTek Helio G95 с графикой Mali-G76 MC4, слотом для карт памяти microSD, основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, 3,5-мм разъемом для наушников, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 50 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, отдельной клавишей для запуска Google Assistant, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и ОС Android 11 «из коробки».