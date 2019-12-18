Moto G8 Power на первых фото

В последнее время производители смартфонов стали все менее и менее активно защищать свои смартфоны от слива в интернет. Видимо, это как дополнительный источник маркетинга — инсайдеры сливают гаджет в сеть, это активно обсуждают, а потом новинка отправляется в продажу и уже является узнаваемым устройством. К примеру, в сеть попала информацию о довольно интересном смартфоне Moto G8 Power, который выглядит очень стильно и интересно. Вот только качество изображений уж слишком высокое, как для случайно слитой информации в сеть. Правда, даже если это пресс-фото, устройство все еще достаточно интересное и выглядит намного круче, чем мы ожидали изначально. Осталось только дождаться официального анонса, чтобы поговорить о продукте.