Moto G8 Power получит квадро-камеру

В просторах интернета, появились характеристики и рендеры ещё неанонсированного смартфона Motorola Moto G8 Power.

По слухам, смартфон Moto G8 Power получит две расцветки корпуса: Smoke Black и Capri Blue. Новинку оснастят 6.4 дюймовым IPS дисплеем с разрешением FHD+ и с отверстием для фронтальной камеры.

За производительность смартфона будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 665 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. За автономность Moto G8 Power станет отвечать объёмный аккумулятор на 5000 мАч с портом USB-C и поддержкой быстрой зарядки.

На задней стороне смартфона разместили основную камеру с четырьмя сенсорами на 16 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Ещё новинку оснастят стереодинамиками, модулем NFC для бесконтактных платежей.