Moto G8 представят в начале 2020 года

Motorola уже приступила к работе над серией Moto G8 следующего поколения. В настоящее время смартфон находится на стадии создания прототипа с 6,3-дюймовым дисплеем 19: 9 Full-HD + (2280 x 1080p) и Qualcomm Snapdragon 665. Устройство будет оснащено основной камерой с разрешением 48 МП f / 1,79, которая использует технологию пиксельного биннинга для создания лучшего снимка. Это должно сочетаться с 16 МП ультра-широкоугольной камерой, которая поддерживает поле зрения 94º и 5 МП датчиком глубины. Кроме того, для всех тех поклонников селфи - фронтальная камера на 25 МП.

Moto G8, похоже, будут поставляться с 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ хранилища и поддержкой карт microSD до 1 ТБ. Завершение настройки должно быть с поддержкой 4G LTE и NFC в сочетании с разъемом для двух SIM-карт. В комплект входит огромная батарея емкостью 4000 мАч. Смартфон будет официально выпущены в начале 2020 года.