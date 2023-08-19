Moto G84 показали на пресс-рендерах

Известный достоверными утечками инсайдер Evleaks поделился качественными изображениями смартфона Motorola Moto G84, официальный релиз которого ожидается уже в следующем месяце. Отметим наличие черной, светло-зеленой и пурпурной расцветок, плоской боковой рамки, а также сдвоенной тыльной камеры с главным модулем разрешением 50 Мп и поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS).

Что до технических характеристик, смартфону прочат OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку 33-Вт проводной зарядки, 4 ГБ или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти.