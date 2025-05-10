Moto G86 Power 5G показали в четырех расцветках

Профильный ресурс Android Headlines поделился первыми рендерами и подробностями о характеристиках смартфона Motorola Moto G86 Power 5G, который еще не был представлен официально. Судя по изображениям, аппарат выйдет в красной, зеленой, фиолетовой и серо-синей расцветках.

Смартфону приписывают наличие аккумулятора ёмкостью 6720 мАч, корпуса массой 198 граммов, 6,67-дюймового pOLED-экрана с разрешением 2712:1220 точек, частотой обновления изображения 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 4-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYTIA 600 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), а также селфи-камеры разрешением 32 Мп.

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