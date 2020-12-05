Moto G9 Power будет доступен в Индии с 8 декабря

Motorola официально представила Moto G9 Power с аккумулятором большой емкости. Этот смартфон изначально был доступен в некоторых западных странах. Теперь же, компания подтвердила запуск его в Индии 8 декабря.

Moto G9 Power это просто еще один бюджетный смартфон с массивной батареей 6,000mAh с поддержкой быстрой зарядкой TurboPower 20W. Смартфон оснащен 6.8 дюймовым IPS дисплеем с разрешением экрана 720х1640 пикселей. На дисплее расположилась 16-мегапиксельная фронтальная камера. Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 662 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ, а также поддержкой карты памяти microSD до 512 ГБ.

На задней части телефона расположилась тройная камера, где основной модуль 64 Мп, его дополняет 2 Мп макро сенсор и 2 Мп сенсор глубины в сочетании со светодиодной вспышкой. На задней панели устройства также находится датчик отпечатков пальцев.

Другие функции этого телефона включают операционную систему Android 10 с оболочкой My UX, две SIM-карты, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GNSS, NFC, разъем для наушников 3,5 мм, двойной микрофон, порт USB Type-C, акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик внешней освещенности и два цвета - фиолетовый и зеленый.