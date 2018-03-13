Moto Mods для вашего смартфона

Производители мобильных телефонов и прочей техники постоянно работают в направлении улучшения технологий виртуальной реальности. Однако, есть проблемы со стоимостью — некоторые пользователи не готовы отдавать столь приличные средства ради получения VR. Однако, продукт под названием Moto Mods позволит вам спокойно пользоваться смартфоном и получать от его приличную долю удовольствия, ведь вам нужно просто поставить внутрь свой смартфон и просматривать контент. Что-то вроде улучшенной картонной версии от компании Google, так что если вы давно хотели попробовать, но экономили средства, то обязательно посмотрите на данную новинку. Она выглядит довольно привлекательно и стильно, стоит недорого, открывает вам путь в мир высоких технологий. Прямо порадовали разработчики, вот бы они телефоны так делали.