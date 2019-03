Moto One Vision и его функции

Аппарат дебютирует в синем и золотом цветах. Он будет продаваться под названием Moto One Vision на международном рынке и как Moto P40 в Китае.Moto One Vision будет иметь 48-мегапиксельную камеру с возможностью создавать 12-мегапиксельные снимки, как Redmi Note 7 Pro. Через приложение «Камера» будут доступны Pro-режим и ряд других тонких настроек. Источник сообщил об использовании в Moto One Vision специального фильтра QCFA для уменьшения уровня шума, повышения динамического диапазона и детализации. Аппарат выйдет как Moto One Vision и, вероятно, получит предустановленную операционную систему Andoroid One. Слухи говорят о модификациях с 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 32/64/128 ГБ ПЗУ. Аккумулятор на 3500 мАч обеспечит работу смартфона в течение дня. Диагональ экрана неизвестна, однако разрешение экрана составит 2520х1080 пикселей при соотношении сторон 21:9.О стоимости смартфона пока неизвестно.