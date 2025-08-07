Представлен смартфон iQOO Z10 Turbo+

Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью Z10 Turbo+, которая основана на топовой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9400+. Новинка также получила 6,78-дюймовый экран с разрешением 1.5K, кадровой частотой 144 Гц и локальной пиковой яркостью до 5500 нит, ОЗУ LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с), флеш-память UFS 4.1, жидкостную систему охлаждения 7K Dome VC, тыльную камеру с главным модулем на базе 50 Мп сенсора оптической стабилизацией, батарею ёмкостью 8000 мАч, поддержку 90-Вт проводной зарядки, функцию обходной зарядки, корпус толщиной 212 граммов и толщиной 8,16 мм, а также матовую текстуру тыльной панели. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 305 долларов за базовую конфигурацию с 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.