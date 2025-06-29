Xiaomi 15 Ultra выйдет в трех новых расцветках

Компания Xiaomi объявила, что её флагманский камерофон Xiaomi 15 Ultra выйдет в трех новых лимитированных расцветках: коричневой, бирюзовой и фиолетовой. Все они получили заднюю панель из эко-кожи и пластика. Технические характеристики смартфона останутся прежними.

Напомним, что китайская версия Xiaomi 15 Ultra оснащается 6,73-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением 3200:1440 пикселей, частотой обновления 1-120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ стандарта LPDDR5X, встроенной памятью UFS 4.0, основной камерой с модулями на 50 Мп (дюймовый датчик Sony LYT-900), 50 Мп (телевик с 3-кратным оптическим зумом), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп(перископ с 4,3-кратным приближением), фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 90-Вт проводной, 80-Вт беспроводной и 18-Вт обратной беспроводной зарядок.