Samsung Galaxy S25 FE показали на новых рендерах

Профильное издание Android Headlines опубликовало новые изображения смартфона Samsung Galaxy S25 FE, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. На рендерах аппарат изображен в чёрной, белой, тёмно-синей и ледяной синей расцветках.

Что до параметров, смартфону приписывают наличие фирменной платформы Exynos 2400, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, 6,7-дюймового дисплея Dynamic AMOLED 2X с разрешением 1080:2340 точек, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением), селфи-камеры разрешением 12 Мп, батареи ёмкостью 4900 мАч, поддержки 45-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, а также корпуса толщиной 7,4 мм и массой 190 граммов.