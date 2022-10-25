Moto Razr 2022 представили мировой арене

В последнее время многие производители смартфонов принялись выпускать свои гаджеты сначала на территории Китая, а только потом на территории всего остального мира. Причина, вероятно, заключается в том, что рынок Китая просто огромен и пользователи сметают с полок буквально любой гаджет, плюс можно быстро получить обратный ответ по сборке, качеству софта и так далее, а потом, после условного бета-теста, запускать гаджет по всему остальному миру. Соответственно, так производитель поступил с Moto Razr 2022, складным смартфоном, который только сегодня официально поступил в продажу на территории всего мира — в Европе, США и не только. Событие крайне приятное, но сразу хотелось бы отметить, что цена явно завышена в сравнении с конкурентом от Samsung.

Дело в том, что в Европе Moto Razr 2022 продают за 1200 евро, что дороже, чем новинка от Samsung в точно таком же форм-факторе. При этом если у Samsung есть огромная армия фанатов, качественный софт и многолетний опыт, то у Motorola ничего подобного нет и в помине. Получается, что производитель хочет продавать свой заведомо проигрышный гаджет дороже конкурентов — это интересная стратегия. Но, с другой стороны, если кого-то не устраивают складные смартфоны Samsung, то, вероятно, ему понравится Moto Razr 2022. Устройство достаточно качественное, стильное и выглядит дорого, плюс у фанатов такого форм-фактора на самом деле не так уж много вариантов на выбор. Интересно, по какой цене смартфон доберётся до нас в конечном итоге.