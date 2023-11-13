Moto Razr 2023 вышел в розовом цвете

Компания Motorola выпустила розовую (Cherry Blossom) версию смартфона Moto Razr 2023 (Razr 40), который был представлен в июне этого года. Ранее аппарат был доступен в расцветках Sage Green, Vanilla Cream и Summer Lilac.

Напомним, что смартфон оснащается гибким 6,9-дюймовым OLED-экраном LTPO с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, 1,5-дюймовым внешним дисплеем, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп и 13 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 32 Мп, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, батареей ёмкостью 4200 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и 8-Вт беспроводной зарядок, предустановленной ОС Android 13, модулем NFC, поддержкой Wi-Fi 6E, модемом для сотовых сетей, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP52, двумя стереодинамиками и боковым дактилоскопом.
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