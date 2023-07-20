Moto Razr 40 Ultra провалил тест на прочность

На YouTube-канале JerryRigEverything появилось видео, посвященное складному смартфону Motorola Razr 40 Ultra. К сожалению для фанатов бренда Motorola, новинка не поддержала почин своих складных собратьев, провалив суровые тесты Зака Нельсона. Самым слабым звеном неожиданно стал внешний экран – он растрескался после теста на изгиб. Впрочем, сломать смартфон пополам автору все же не удалось.

Напомним, что оцененная в 800 долларов новинка характеризуется однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,9-дюймовым гибким pOLED-экраном с разрешением Full HD+, соотношением сторон 22:9, кадровой частотой 165 Гц и поддержкой HDR10+, 3,6-дюймовым внешним pOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп (оптическая стабилизация) и 13 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 3800 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 33 Вт и 5 Вт соответственно, предустановленной ОС Android 13, поддержкой Wi-Fi 6E, модулем NFC, боковым дактилоскопом и защитой от брызг (IP52).