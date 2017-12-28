Moto X4 начал обновляться до Android 8.0 Oreo

2017-12-28, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Moto X4; [116]
Компания Lenovo выпустила прошивку с операционной системой Android 8.0 Oreo для смартфона Moto X4. Апдейт получили индийские пользователи стандартной версии смартфона, а вариация Moto X4, вышедшая в рамках проекта Android One от Google, начала обновляться еще несколько дней назад. Апдейт с номером прошивки OPW27.2, помимо стандартных нововведений Android 8.0 Oreo, несет в себе декабрьский патч безопасности.

Напомним, что Motorola Moto X4 оснастили 5,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 630 с графикой Adreno 508, сканером отпечатков пальцев, двойной основной 12+8 Мп и 16-Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 3000 мАч с поддержкой Turbo Charging, защитой от воды и пыли по стандарту IP68, ОС Android 7.1 Nougat, поддержкой 4G LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС.

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