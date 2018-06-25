Moto Z3 Play получил больше ОЗУ

В последнее время производители мобильных телефонов активно работают над тем, чтобы привлечь аудиторию к своим изделиям. Некоторые бренды делают более привлекательный дизайн, некоторые делают упор на производительность, но получается достичь желаемого далеко не всегда. Вкладываться каждый раз во что-то новое достаточно дорого, так что иногда производители просто берут успешный вариант смартфона и доделывают его до более высокой производительности. Например, Moto Z3 Play получил больше памяти — 6 гигабайт оперативной памяти вместо 4. Этого предостаточно, чтобы продукт показывал себя просто отлично в самых разных тестах и реальной жизни, но я не могу сказать, что это как-то сильно повлияет на продажи продукта. Все же, сейчас пользователям уже не так важно сколько там памяти встроенной или оперативной, все хотят чего-то иного.