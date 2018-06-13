Moto Z3 Play получил переходник с разъемами 3,5 мм и USB-C

2018-06-13, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Moto Z3 Play; [52]
Одним из минусов представленного недавно смартфона Moto Z3 Play стало отсутствие 3,5 мм аудиоразъема, который был у прошлогоднего Moto Z2 Play. Подключить наушники можно беспроводным путем или через разъем USB-C. Как выяснилось сегодня, в стандартный комплект поставки новинки войдет переходник с разъемами 3,5 мм и USB-C. Это кажется логичным решением для смартфона, который оценен в 500 долларов.

Напомним, что Moto Z3 Play оснастили 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 636 (такая же у представленного вчера Lenovo Z5), 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной памяти, двойной основной камерой на 12 и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на боковой панели, как в Sony Xperia, защитой от брызг и пыли, а также аккумулятором на 3000 мАч. Толщина смартфона составляет 6,75 мм, а в качестве операционной системы здесь используется Android 8.1 Oreo.

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