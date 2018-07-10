Moto Z3 Play смартфон с хорошей внутренней памяти

Компания Moto выпустила смартфон с улучшенной формой. Сканер для распознавания отпечатков пальцев встроен в боковую грань аппарата. Присутствует симметричный порт USB-C. В связи с этим от типового аудиовыхода на 3,5 мм разработчики отказались. Девайс обладает массой 156 граммов. Размеры смартфона 156,25 х 76,7 х 6,7 мм.В основе электронной начинки 8-ядерный мобильный чипсет Qualcomm Snapdragon 636. Программным интерфейсом выступает Android версии 8.1. Емкость батареи телефона равна 3000 мАч.Дизайн смартфона остался прежним. Это полноэкранное устройство с поддержкой Moto Mods – сменных модулей корпуса. Конструкция смартфона имеет в основе рамку из алюминия 6000. Передняя и задняя панели изготовлены из сверхпрочного стекла Corning Gorilla Glass. Дисплей гаджета имеет размер 6 дюймов и формат 18:9. Четкость изображения составляет 2160 х 1080 пикселей. Селфи-камера снабжена объективом на 5 МП. Главная камера девайса получила двойной блок оптики разрешением 12 МП + 5 МП. О стоимости смартфона пока неизвестно.