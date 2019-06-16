Moto Z4 Play и его функции

Дисплей создан по технологии AMOLED и обеспечивает разрешение 2340 х 1080 пикселей. Размер диагонали составляет 6,22 дюйма при формате экрана 19,5:9. В экран интегрирован сканер отпечатков пальцев. «Фронталка» снабжена датчиком изображения на 16 МП. Главная камера будет иметь всего один модуль оптики, но с хорошими характеристиками: разрешение 48 МП и диафрагма F/1.8.Гаджет получил мобильный процессор Qualcom Snapdragon 675. Арсенал памяти при этом состоит из 6 ГБ «оперативки» и встроенного флэш-носителя на 64 ГБ/128 ГБ. Слот для microSD-карт присутствует.О стоимости новинки пока неизвестно.