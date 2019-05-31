Moto Z4: основная камера на 48 Мп, чип Snapdragon 675, поддержка 5G Moto Mod

Компания Motorola без лишнего шума и пафоса выпустила четвертое поколение смартфон флагманской линейки Moto Z.

Новинка получила широкоформатный 6.4-дюймовый OLED-дисплей с под экранным сканером отпечатков пальцев, разрешением FHD+, соотношением сторон 19:9 и вырезом сверху. На нём установили 25-мегапиксельную фронтальную камеру со светосилой f/2.0. Экран прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3.

На задней стороне смартфона разместили одну основную камеру с модулем на 48 Мп (f/1.7). Есть поддержка алгоритмов обработки с ИИ, OIS, а также технология Quad Bayer, которая объединяет несколько кадров в один, создавая 12-мегапиксельные снимки.

Moto Z4 работает на процессоре Snapdragon 675 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Чип не флагманский, но его должно хватить для всех повседневных задач. Аккумулятор в смартфоне на 3600 мАч с поддержкой фирменной быстрой зарядки TurboPower на 15 Вт и портом USB-C.

Аппарат поддерживает модули Moto Mods. У него есть NFC, разъём для наушников и защита от брызг P2i. В новинке установлен «чистый» Android 9 Pie с функциями Moto Actions. Смартфон появится в продаже 6 июня в двух расцветках: Flash Grey и Frost White. Цена вопроса — $500. Первые покупатели устройства получат в подарок Moto 360 Camera Mod. Также к Moto Z4 можно будет докупить за $200 модуль с поддержкой сети пятого поколения (5G).