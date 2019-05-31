Moto Z4 слили в сеть

2019-05-31, Автор - Влад Волошин; Продукт - Moto Z4; [18]
Многие уже и забыли, но компания Motorola продолжает выпускать смартфоны и даже думает над тем, чтобы делать флагманские устройства. Конечно, это далеко не так легко, учитывая, что аудитория уже забыла бренд и не особо обращает внимание на данную марку. Но, в сети уже появилась информация о смартфоне Moto Z4, который выглядит довольно неплохо, стильно реализован и может похвастаться мощной начинкой. За свои деньги Moto Z4 будет действительно интересным вариантом, особенно если вы хотите выделиться из толпы и купить тот смартфон, которого точно ни у кого не будет. С другой стороны, модульная конструкция и все эти бонусы с внешними аксессуарами не работает и вам нужно искать какие-то другие преимущества этой модели. А их почти и нет.


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