Moto представила G Stylus 5G — самый доступный смартфон с 5G

Сегодня Motorola анонсировала смартфон Moto G Stylus 5G — первый бюджетный телефон со стилусом, который поддерживает 5G. В новом смартфоне даже установлен неплохой процессор Qualcomm Snapdragon 480 5G, который был анонсирован ранее в этом году для бюджетных устройств с поддержкой 5G, но использовался он крайне редко — пока что производители не спешат выпускать подобные гаджеты. Устройство оснащено довольно неплохим 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+ Max Vision с отверстием в верхнем левом углу экрана для установки фронтальной камеры. Более того, в то время как версия 4G имеет 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти, Motorola поставляет свежую модель с 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти.

Также есть поддержка расширения хранилища через слот для карт MicroSD вплоть до 1 терабайта. Ещё в смартфоне установлена ​​48-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельная камера глубины, плюс есть макрокамера на 5 мегапикселей. Фронтальная камера на 16 МП тоже осталась неизменной — она перекочевала из 4G-версии. Ещё устройство может похвастаться достаточно привлекательным стилусом, который позволяет делать заметки, управлять мелкими элементами на дисплее и при необходимости прячется в корпус смартфона. Работает новинка под управлением My UX на базе Android 11. Moto G Stylus 5G отправится в продажу с 14 июня при цене в 399 долларов и за эти деньги набор функций вполне привлекательный.
Комментарии и отзывы Moto G Stylus 5G
Xiaomi тизерит MIJIA Washing Machine...
Xiaomi только что анонсировала новый продукт в линейке MIJIA. Новинка представляет собой умную стиральную...
Опубликован график обновлении Realme UI ...
Компания Realme опубликовала график обновлении Realme UI 2.0 (Android 11) для смартфонов на второй 2021 г...
Xiaomi хочет занять первое место по прод...
В настоящее время Xiaomi занимает 3-е место в рейтинге производителей смартфонов благодаря хорошим показа...
Беззеркальная камера Sony A7IV засветила...
Еще не представленная официально беззеркальная полнокадровая камера Sony A7IV засветилась на сайте одного...
Как выбрать аксессуары для HONOR Band 5i...
Достаточно часто пользователи задают вопрос о том, как им выбрать ...
Xiaomi Mi Mix 4 получит две батареи по 2...
В базе данных китайского регулятора 3C обнаружились сведения о флагманском смартфоне Xiaomi Mi Mix 4, кот...
Realme 6 Pro и Realme 7 Pro получили ста...
Китайский производитель смартфонов Realme выпустила стабильное обновление Android 11 для Realme 6 Pro и R...
Представлена видеокарта с водоблоком Gig...
Gigabyte представила видеокарту GeForce RTX 3080 Gaming OC WaterForce WB с водоблоком. Новинка разработан...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor