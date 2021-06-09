Moto представила G Stylus 5G — самый доступный смартфон с 5G

Сегодня Motorola анонсировала смартфон Moto G Stylus 5G — первый бюджетный телефон со стилусом, который поддерживает 5G. В новом смартфоне даже установлен неплохой процессор Qualcomm Snapdragon 480 5G, который был анонсирован ранее в этом году для бюджетных устройств с поддержкой 5G, но использовался он крайне редко — пока что производители не спешат выпускать подобные гаджеты. Устройство оснащено довольно неплохим 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+ Max Vision с отверстием в верхнем левом углу экрана для установки фронтальной камеры. Более того, в то время как версия 4G имеет 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти, Motorola поставляет свежую модель с 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти.

Также есть поддержка расширения хранилища через слот для карт MicroSD вплоть до 1 терабайта. Ещё в смартфоне установлена ​​48-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельная камера глубины, плюс есть макрокамера на 5 мегапикселей. Фронтальная камера на 16 МП тоже осталась неизменной — она перекочевала из 4G-версии. Ещё устройство может похвастаться достаточно привлекательным стилусом, который позволяет делать заметки, управлять мелкими элементами на дисплее и при необходимости прячется в корпус смартфона. Работает новинка под управлением My UX на базе Android 11. Moto G Stylus 5G отправится в продажу с 14 июня при цене в 399 долларов и за эти деньги набор функций вполне привлекательный.