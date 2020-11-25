Motorola 2021 получит уникальный дисплей

В последнее время крупным производителям смартфонов достаточно тяжело привлечь внимание аудитории, так как никаких новых технологий на рынке нет, а пользователи не горят желанием платить деньги за то, что они и так достаточно много раз видели. Например, производители стали делать упор на качество дисплея, что в итоге привело к довольно приятной тенденции — почти все современные флагманы могут похвастаться высокой частотой обновления дисплея. А у Motorola 2021, если верить инсайдерам, будет еще и возможность победить конкурентов в этом направлении — производитель планирует поставить в свой гаджет дисплей с частотой обновления 160 Гц, чего нет ни у одного производителя на рынке. Вероятно, это действительно позволит продвинуть гаджет.

Комментарии и отзывы Motorola 2021
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