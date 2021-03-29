Motorola Denver - грядущий смартфон со стилусом

Компания Motorola подтвердила, что скоро представит новое устройство с именем Motorola Denver.

Теперь в сети появились некоторые характеристики грядущего смартфона со стилусом. Motorola Denver будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 480 с поддержкой 5G в паре 4 ГБ оперативной памяти. Также новинка будет доступна двух вариантах модификации хранилища: 64 ГБ и 128 ГБ памяти соответственно.

Кроме того, новинка будет оснащена четырьмя камерами на задней панели. Это основной датчик Samsung S5KGM1ST на 48 МП, датчик Samsung S5K4H7 на 8 МП со сверхширокоугольным объективом, датчик на 5 МП с макрообъективом и датчик глубины OmniVision OV02B1B на 2 МП. А на передней панели устройства будет 16-мегапиксельный датчик OmniVision OV16A1Q для селфи и видеозвонков.

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