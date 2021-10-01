Motorola Edge 20 Pro будет доступен уже сегодня

Motorola Edge 20 Pro будет запущен в продажу уже сегодня. Флагманский смартфон от Motorola дебютировал в конце июля вместе с ванильными Edge 20 и Edge 20 Lite. Motorola Edge 20 оснащен 10-битным AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и поддержкой HDR10 +. Edge 20 Pro будет работать на процессоре Snapdragon 870 SoC в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Он получит тройную заднюю камеру с 108-мегапиксельным основным датчиком. Ожидается, что смартфон Motorola поступит в продажу во время распродажи Flipkart Big Billion Days 2021 .

Грядущий смартфон Motorola будет предлагаться в цветовых вариантах Iridescent Cloud и Midnight Black. Edge 20 Pro получит рейтинг IP52 по защите от пыли и воды. Все это будет поддерживаться батареей емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки TurboPower мощностью 30 Вт, которая обеспечит ему до 9 часов автономной работы с 10-минутной зарядкой. Motorola упомянула, что Edge 20 Pro будет поставляться с Android 11 « из коробки» и получит обновления для Android 12 и Android 13 в будущем.