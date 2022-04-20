Motorola Edge 20 Pro получает обновление Android 12 в Бразилии

Смартфон Motorola Edge 20 Pro получает стабильное обновление до Android 12 в Бразилии. Однако вполне вероятно, что Motorola может вскоре выпустить обновление в других регионах, включая Индию. Edge 20 Pro — флагманский смартфон, выпущенный в прошлом году.

Обновление Android 12 для Motorola Edge 20 Pro содержит прошивку S1RA32.41-20-16, которая также включает патч с исправлением безопасности от 1 марта 2022 года, стоит отметить, что она уже устарела, но владельцы смартфона все равно получат Android 12. Кстати, развертывание происходит для Edge 20 Pro с номером модели XT2153-1-DS. Обновление Android 12 содержит несколько новых изменений, включая редизайн Material You, новую панель уведомлений, виджеты на главном экране, панель конфиденциальности и многое другое.