Motorola Edge 20 Pro получил 144-Гц OLED-дисплей

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Motorola Edge 20 Pro, которая появится в продаже в следующем месяце по цене в 700 евро. Новинка характеризуется тройной основной камерой с перископным модулем разрешением 8 Мп и 5-кратным оптическим зумом, главным модулем на 108 Мп сверхширокоугольным на 16 Мп, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 30 Вт, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 870, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, поддержкой сетей 5G и Wi-Fi 6, защитой от влаги в соответствии со степенью IP52, боковым дактилоскопом и предустановленной ОС Android 11.