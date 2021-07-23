Motorola Edge 20 показали на рендерах

Авторитетный инсайдер Onleaks опубликовал рендеры смартфона Motorola Edge 20, который еще не был представлен официально. По предварительным данным, в линейку войдут модели Motorola Edge 20, Edge 20 Lite и Motorola Edge 20 Pro. Стандартной модели прочат 6,7-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 778G, поддержку сотовых сетей пятого поколения, 6 и 8 ГБ оперативной и 128 и 256 ГБ флеш-памяти, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 108 Мп, 16 Мп и 8 Мп, а также аккумулятор на 4000 мАч. Габариты смартфона составят 169,1:75,5:8,9 мм.