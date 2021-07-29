Motorola Edge 20 получил 108-Мп камеру

Компания Motorola объявила о выпуске смартфона среднего уровня Motorola Edge 20, который выйдет в Европе, Латинской Америке и Азии уже в следующем месяце по цене в 500 евро. Новинка характеризуется 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, тройной тыльной камерой с главным модулем на 108 Мп, сверхширокоугольным на 16 Мп и телефотомодулем на 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом, восьмиядерной платформой Snapdragon 778G, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт и боковым дактилоскопическим сенсором.