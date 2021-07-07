Motorola Edge 20 поступит в продажу в нескольких цветах

Хотя официального сообщения от Motorola нет, ожидается, что компания анонсирует серию смартфонов Edge 20 к концу июля. Известный информатор Эван Бласс постоянно публикует свежие утечки информации о серии Edge 20, а сегодня он опубликовал целый пост, который раскрывает варианты и цветовые решения Motorola Edge 20. Если верить слитой в сеть информации, новый Edge 20 поступит в трёх вариантах комплектации: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища, 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища. При этом базовая модель, судя по данным Бласса, будет представлена ​​в нескольких цветах: Frosted White, Electric Graphite и Lagoon Green. Модель 8 ГБ + 256 ГБ при этом будет продаваться лишь в одном цвете — Frosted Grey. А топовый вариант пока что не раскрывают — есть информация, что у него будет такой же перечень цветов, как и у базовой модели, но это пока что слишком странная информация.

Зачем тогда среднюю модель оставлять лишь в одном цвете корпуса? Стоит также отметить, что глобальная версия Motorola Edge 20 5G будет оснащена 6,67-дюймовым дисплеем FHD+ с отверстием для фронтальной камеры. Сам дисплей при этом предлагает частоту обновления в 120 Гц, процессор Snapdragon 778G и довольно продвинутую систему камер, где основной датчик имеет разрешение в 108 Мп. Дополнительно есть аккумулятор на 4000 мАч и операционная система Android 11, а вот хотя бы приблизительных цен пока что инсайдер не сообщает. Видимо, придётся ждать официального анонса гаджета и тогда уже решать.
Комментарии и отзывы Motorola Edge 20
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