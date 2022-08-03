Motorola Edge (2022) получит 144-Гц экран

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне Motorola Edge (2022), официальный релиз которого ожидается в ближайшие недели. Итак, устройству прочат 6,5-дюймовый экран P-OLED с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, селфи-камеру разрешением 32 Мп, восьмиядерную платформу MediaTek MT6879 с графическим адаптером Mali-G79, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), размеры 160,8:74,2:8,2 мм и разъем USB Type-C. А вот 3,5 мм аудиогнезда в смартфоне, как утверждается, не будет.