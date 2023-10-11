Motorola Edge 2023 получил 144-Гц экран

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Edge (2023), которая обойдется в США в 600 долларов. Новинку оснастили 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7030, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,6-дюймовым pOLED-экраном с кадровой частотой 144 Гц, 10-битным цветом, поддержкой HDR10+ и яркостью 1200 нит, подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой на 32 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (OIS) и 13 Мп (сверхширик), тыльной панелью из искусственной кожи, аккумулятором ёмкостью 4400 мАч, поддержкой 68-Вт проводной, 15-Вт беспроводной и 5-Вт обратной беспроводной зарядок, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, модулем NFC, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, разъемом USB-C и предустановленной ОС Android 13.

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