Motorola Edge 30 Fusion Viva Magenta оценен в $800

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Edge 30 Fusion Viva Magenta, которая отличается от стандартной версии лишь расцветкой. Впрочем, Vivo Magenta – это цвет 2023 года по версии Pantone. Отмечается, что ранее ни один смартфон на рынке не получал такой расцветки. Новинка будет продаваться эксклюзивно в США по цене в 800 долларов.

Напомним, что главными особенностями смартфона являются производительная однокристальная система Qualcomm Snapdragon 888 Plus, 50-Мп тыльная камера, поддержка проводной зарядки мощностью 68 Вт и 144-Гц дисплей.
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